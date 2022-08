Mindenki Johnny Depp iráni hasonmásáról beszél

Újabb és újabb hírességek hasonmása üti fejét az internetnek hála, ezúttal a Karib-tenger kalózai sztárjának iráni változatát szúrták ki a rajongók.

Deppelganger: Johnny Depp look alike at Iranian religious ceremony goes viral https://t.co/CRg7Wzd7BC pic.twitter.com/lw0N3xKCiv — New York Post (@nypost) August 9, 2022

A Depp hasonmás, aki a színész jellegzetes haját, kecskeszakállát és napszemüvegét viseli az interneten vírusként elterjedt fotókon, a múlt héten az iráni Tabriz északi városában, a síita Ashura fesztiválon vett részt.

A feltűnő hasonlóság elméletek özönét indította el, egyesek azt találgatták, hogy Johnny elhagyta Hollywoodot az Amber Hearddel folytatott jogi csatája után, és Iránba költözött, hogy új életet kezdjen.

A hely média végül kiderítette, hogy Depp „ikertestvérének” neve Amin Sal’es és modellként dolgozik. A férfi állítólag szándékosan öltözködik úgy, mint a hollywoodi színész, hogy ezzel több munkát kapjon az ügynökségektől és ez úgy tűnik be is vált neki. Amin az Instagramon is igen népszerű, nem több, mint hét darab fotójával már tizenháromezer fős követőtábort tudhat magáénak.