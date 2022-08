Brooklyn Beckham próbálja menteni anyjával háborúzó feleségét

Mindenkit meglepett a pár nappal ezelőtti pletyka, miszerint Victoria Beckham kicsit sem rajong fia, Brooklyn Beckham feleségéért, sőt, a két nő szóba sem áll egymással.

A Page Six szerint a milliárdos Nelson Peltz lányának határozott elképzelései voltak az esküvőjét illetően, és nem akarta, hogy Victoria bármibe is beleszóljon. Semmiben nem kérte ki az anyósa véleményét, minimálisan kommunikáltak a lagziról.

