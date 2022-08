Lady Gagát fejbe dobta egy rajongója koncert közben

Lady Gaga júliusban végre folytatta Chromatica Ball nevű hatodik önálló világ körüli turnéját, ahonnan néhány hete egy igen érdekes videót sikerült rögzítenie az egyik rajongónak. A milliók által látott felvételen, valaki egy tárgyat dob az énekesnő felé, ami azonban úgy pattan vissza, mintha egy láthatatlan mező védené Gagát a hasonló esetek miatt.

CONFIRMED: Gaga has an invisible force field that protects her from dangerous objects as shown in the video pic.twitter.com/zSQiF9Me79

— 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐈𝐍 (@noah3020) July 18, 2022