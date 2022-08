Így teltek Olivia Newton-John utolsó napjai

A Grease sztárja hétfőn, 73 éves korában hunyt el a rákkal vívott küzdelemben.

Olivia Newton-John 'struggled with a lot of pain' in days before death: niece https://t.co/zFYF2LRh0Y pic.twitter.com/p2D6laMjNa — Page Six (@PageSix) August 9, 2022

Olivia Newton-John „nagy fájdalmakkal küzdött” a halála előtti napokban, árulta el unokahúga Totti Goldsmith.

„Nem csak a rák terítette le, hanem más komplikációk is. A legyengült immunrendszerét másodlagos fertőzések is megtámadták. Az elmúlt 5-6 napban az állapota rohamos romlásnak indult. Még reménykedtünk, de tudtuk mi következik.”

Totti hozzátette, hogy a végén már semmilyen fájdalomcsillapító nem tudta csillapítani nagynénje fájdalmait, de szerencsésnek érzi magát, mert még volt alkalma elbúcsúzni és elmondani mindent, amit elszeretett volna.

Olivia Newton-John 2018. augusztus 14-én. MTI EPA/DANIEL POCKETT

Olivia Newton-John egyik jó barátja, a Grease sztárja, Didi Conn, aki Frenchyt alakított a musicalben, a Good Morning Americának elárulta, hogy a színésznő nem sokkal a halála előtt mondta el neki, hogy mennyire megviselte a szervezetét az utóbbi napokban a rák.

„Olivia elmesélte, hogy már járni sem tud és a legapróbb dolgokat sem tudja megcsinálni, egész napos ápolásra szorul. A férje, John és a lánya, Chloe az utolsó pillanatig vele voltak.”

A négyszeres Grammy-díjas énekesnő és színésznő 2018-ban jelentette be, hogy harmadszorra is rákot diagnosztizáltak nála. Először 1992-ben kezelték mellrákkal, akkor sikeresen leküzdötte, de később két alkalommal is kiújult a betegsége. 2013-ban a vállában találtak rákos elváltozást, 2018-ban pedig újabb rossz hírt kapott. A negyedik stádiumban van, ráadásul a mellrák áttéteteket képzett a keresztcsontjában.

Halálának híre John Travoltát is megrendítette, aki Olivia szerelmi partnerét alakította az ikonikus musicalben.

„Drága Oliviám, te mindannyiunk életét sokkal jobbá tetted. Hihetetlen volt a hatásod. Annyira szeretlek. Találkozunk majd az út végén, és mindannyian újra együtt leszünk. A tiéd vagyok az első pillanattól kezdve, hogy megláttalak, és örökre! A te Dannyd, a te Johnod!”

Olivia ünnepelt színész és énekes-dalszerző volt, akit legtöbben Sandy Olsson szerepéről ismertek az 1978-as Grease (Pomádé) című filmmusicalből. A szerepet úgy kapta meg, hogy szinte alig volt színészi tapasztalata, az éneklés volt a fő terepe, zenei karrierje öt évtizedet ölelt fel.

Olivia legismertebb dalai közé tartozik a Banks of the Ohio, a Let Me Be There, az If You Love Me, Let Me Know, az I Honestly Love You, a You’re the One That I Want, a Xanadu és a Physical.

A Nagy-Britanniában született, de Ausztráliában nevelkedett színésznő a rák elleni küzdelem, a természet- és az állatvédelem támogatójaként is ismert volt.