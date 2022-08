Váratlanul nevet változtatott Rita Ora

Az énekesnő hivatalosan is felvette új-zélandi kedvese különleges nevét.

Rita Ora and Taika Waititi get married in London: report https://t.co/yMJ0w9IQPX pic.twitter.com/jJqH2K2i8d — Page Six (@PageSix) August 9, 2022

Bennfentesek szerint, Rita Ora és világhírű filmrendező párja, Taika Waititi kimondták a boldogító igent Londonban egy meghitt ceremónián.

„Igazán bensőséges szertartás volt és mindenki, aki ott volt, nagyon jól érezte magát. Csak a legközelebbi barátok és hozzátartozók voltak ott, de ők szemtanúi lehettek annak, hogy Rita és Taika milyen őrülten szerelmesek”

– árulta el egy forrás a PageSixnek, majd hozzátette, hogy az énekesnő újdonsült férje vezetéknevét is felvette, így hivatalosan ő már Rita Waititi-Ora.

Az ifjú pár állítólag mindig is kis esküvőben gondolkodott, hogy a kapcsolatuk továbbra is a lehető legprivátabb legyen, azonban terveznek egy nagyobb ünnepséget is a barátoknak, hogy együtt ünnepeljék meg boldogságukat.

Rita és Taika eljegyzésének a híre idén nyár elején kapott szárnyra és már akkor lehetett tudni, hogy a szerelmesek a lehető leghamarabb oltár elé fognak állni.

A 31 éves énekesnőt és a Thor: Szerelem és mennydörgés 46 éves rendezőjét, először 2021 tavaszán csípték el a lesifotósok összebújva andalogni Sydneyben. Pár hónappal később Taika Waititi egy ausztrál lapnak erősítette meg a pletykákat.

A pár 2021 augusztusában debütált először együtt a vörös szőnyegen az Öngyilkos osztag premierjén.

A rendező 2020-ban vált el feleségétől Chelsea Winstanleytől, akitől két lánya született, a 10 éves Te Hinekāhu és a 6 éves Matewa Kiritapu.