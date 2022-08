Negyedjére az igazi? Ismét oltár elé állt Limp Bizkit énekese

Limp Bizkit’s Fred Durst gets married for fourth time: report https://t.co/kaHFsIdZpZ — The Shock News (@theshocknews) August 8, 2022

A Limp Bizkit frontembere negyedjére talán megtalálta a nagy Őt. A zenész a megszerzett dokumentumok alapján, egy Arles nevű nőt vett feleségül Los Angelesben. Az anyakönyvi kivonaton nem lett megjelölve a házasság pontos időpontja, de a megyei hivatalnok megerősítette a lapnak, hogy egy bizalmas tanúsítványt is iktattak Fred új házasságával kapcsolatban.

Noha a zenész képviselője egyelőre nem erősítette meg a hírt, úgy tűnik az esküvőre valóban sor került. Arles a vezetéknevét Durstre változtatta privát Instagram-fiókján, profilképén pedig egy hatalmas gyémántgyűrű díszíti az ujját.

A pár májusban mutatkozott először a nyilvánosság előtt, amikor Durst a színpadra hívta Arlest, hogy táncoljanak George Michael Careless Whisper című dalára a Limp Bizkit pennsylvaniai koncertjén.

Durst először 1990-ben állt oltár elé Rachel Tergesonnal, házasságuk három évig tartott és egy lányuk született, a most 32 éves Adriana. A zenésznek egy 20 éves fia is van, Dallas, akit volt barátnőjével Jennifer Thayerrel közösen nevelnek. Fred 2009-ben feleségül vette Ester Nazarovot, de három hónappal később be is adták a válókeresetet. Az énekes harmadik házassága Kseniya Beryazinával volt 2012 és 2019 között.