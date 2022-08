John Travolta fájdalma elviselhetetlen, felesége után Olivia Newton-Johnt is elveszítette

A Grease (Pomádé) című filmmusical 68 éves egykori szívtiprója szívhez szóló sorokkal emlékezett meg filmbéli szerelméről.

„Drága Oliviám, te mindannyiunk életét sokkal jobbá tetted. Hihetetlen volt a hatásod. Annyira szeretlek. Találkozunk majd az út végén, és mindannyian újra együtt leszünk. A tiéd vagyok az első pillanattól kezdve, hogy megláttalak, és örökre! A te Dannyd, a te Johnod!”

John Travolta két évvel ezelőtt szeretett feleségét, Kelly Preston színésznőt is elvesztette, miután 2018-ban, ugyanabban az évben, amikor Oliviánál is, mellrákot diagnosztizáltak.

Olivia Newton-John 73 éves volt, a tájékoztatás szerint családja és barátai körében hunyt el dél-kaliforniai farmján hétfőn. A négyszeres Grammy-díjas énekesnő és színésznő 2018-ban jelentette be, hogy harmadszorra is rákot diagnosztizáltak nála. Először 1992-ben kezelték mellrákkal, akkor sikeresen leküzdötte, de később két alkalommal is kiújult a betegsége. 2013-ban a vállában találtak rákos elváltozást, 2018-ban pedig újabb rossz hírt kapott. A negyedik stádiumban van, ráadásul a mellrák áttéteteket képzett a keresztcsontjában.

Olivia legismertebb dalai közé tartozik a Banks of the Ohio, a Let Me Be There, az If You Love Me, Let Me Know, az I Honestly Love You, a You’re the One That I Want, a Xanadu és a Physical.

Legismertebb filmszerepei Sandy Olsson volt (John Travolta oldalán) az 1978-as Grease-ben, valamint Kira az 1980-ban bemutatott Xanadu musicalfilmekben.

A Nagy-Britanniában született, de Ausztráliában nevelkedett színésznő a rák elleni küzdelem, a természet- és az állatvédelem támogatójaként is ismert volt.