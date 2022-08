Hugh Jackman: Olivia volt az első szerelmem, lesújtott az elvesztése

Newton-John 73 éves volt, a tájékoztatás szerint családja és barátai körében hunyt el dél-kaliforniai farmján. A négyszeres Grammy-díjas énekesnő és színésznő 2018-ban jelentette be, hogy harmadszorra is rákot diagnosztizáltak nála.

Olivia ünnepelt színész és énekes-dalszerző volt, akit legtöbben Sandy Olsson szerepéről ismertek az 1978-as Grease (Pomádé) című filmmusicalből. A szerepet úgy kapta meg, hogy szinte alig volt színészi tapasztalata, az éneklés volt a fő terepe, zenei karrierje öt évtizedet ölelt fel.

Életének későbbi szakaszában nyíltan beszélt a mellrákkal folytatott küzdelmeiről, és létrehozta az Olivia Newton-John Alapítványi Alapítványt. Először 1992-ben kezelték mellrákkal, akkor sikeresen leküzdötte, de később két alkalommal is kiújult a betegsége. 2013-ban a vállában találtak rákos elváltozást, 2018-ban pedig újabb rossz hírt kapott. A negyedik stádiumban van, ráadásul a mellrák áttéteteket képzett a keresztcsontjában.

Halálhírét követően barátai és kollégái, köztük a Grease sztárjai, John Travolta (Danny Zuko), Michael Tucci (Sonny) és Didi Conn (Frenchy) is elismeréssel adóztak emléke előtt.

A Sonnyt alakító Michael Tucci a Fox Newsnak elmondta: „Olivia különleges kincs volt számomra és a családom számára. Hihetetlenül kedves volt mindenkihez, akivel találkozott.”

Olivia Newton-John minden kétséget kizárólag kora egyik legvonzóbb szexszimbóluma volt, aki olyan hollywoodi hírességek első szerelme volt, mint Hugh Jackman vagy a filmrendező James Gunn.

NEW YORK – JANUARY 19: Hugh Jackman (L) and Olivia Newton John (R) attend the 2006 Australia Day Ball to honor Olivia Newton John at Cipriani, Wall Street on January 19, 2007 in New York City. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

– fogalmazta meg szívbe markoló búcsúját Hugh Jackman, aki maga is évek óta küzd a rákkal.

Really sad to hear about the passing of Olivia Newton-John. My first real crush as a kid. I loved Grease & her music & I coincidentally also bought & lived in for a while the wonderful home she built in Malibu. May she Rest In Peace. ❤️ https://t.co/gP10SJWqFZ

