Tom Holland Budapestre utazott meglátogatni a szerelmét

Javában forgatják a Dűne második részét a magyar fővárosban, a film sztárjai pedig már el is lepték Budapest utcáit, így most bárki találkozhat Timothée Chalamet-val, Rebecca Fergusonnal, Javier Bardemmel, Florence Pugh-val, Austin Butlerrel, Zendayával és még Tom Hollanddal is, aki nemrég érkezett Magyarországra, hogy együtt töltsön egy kis időt kedvesével, akivel a Pókember-filmek forgatásán melegedtek össze.

A színészt pár nappal ezelőtt a repülőtéren szúrták ki a turistajáratra várakozók között, nemrég pedig egy videó került fel róla az internetre, amin Zendayával bejárják a város egyik nevezetességét, a Budai Várat.

So Tom really did fly all the way from New York to Budapest to be with Z 🥲🤍 (she’s filming there for Dune) pic.twitter.com/yc8PEA2BRj

