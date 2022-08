Lélegeztetőgépen van a színésznő, miután padlógázzal csapódott egy házba

Súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba Anne Heche színésznőt péntek este, aki óriási sebességgel csapódott egy házba, melynek következtében autója szinte azonnal lángra is kapott.

Actress Anne Heche is in stable condition after she was involved in a fiery car crash on Friday that damaged a Los Angeles home, her representative has confirmed to ABC News. https://t.co/bVog8ajf0z

— ABC News (@ABC) August 6, 2022