Látni sem akarják fiai Britney Spearst

A kialakult helyzetről az énekesnő exférje mesélt a Dailymailnek.

Attól a pillanattól kezdve, hogy tini popsztárként a reflektorfénybe került, Britney Spears élete nagy részét a nyilvánosság előtt élte le. Házasságok, anyaság, mentális egészségügyi problémák, családi összeomlás és keserű jogi viták mind-mind a kamera előtt zajlottak le.

Britney Spears responds after ex admits children have found her Instagram posts 'tough' https://t.co/FVGMepcdmX pic.twitter.com/ocp07tqWIB — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) August 7, 2022

Ebben az olykor megterhelő reflektorfényben állt Britney Spears mellett korábbi férje, Kevin Federline háttértáncos, akitől az énekesnőnek két fia is született. A most 16 éves Sean Prestont és 15 éves öccse Jaydent a pár válása után igyekeztek megóvni a kíváncsi szemektől, azonban a négy fal között is megterhelő volt látni a fiúknak anyjuk szenvedését és megpróbáltatásait.

Az elmúlt hetekben több amerikai lap is arról értesült, hogy Britney és fiai hónapok óta nem látták egymást, melyet most Federline maga is megerősített a Dailymailnek:

“A fiúk úgy döntöttek, hogy most nem találkoznak vele. Már néhány hónapja nem látták őt. Azt is ők döntötték el, hogy nem mennek el az esküvőjére”

– nyilatkozta az exférj.

Hozzátette, hogy nem csak Britney szenvedését volt nehéz végignézni, de apaként a legnagyobb szívfájdalom az volt számára, hogy mindez, milyen hatást gyakorolt közös gyermekeikre. Kevin azt azért kihangsúlyozta, hogy a fiúk szeretik az édesanyjukat.

“Próbáltam nekik elmagyarázni, hogy az anyjuk így próbálja kifejezni önmagát, de ez most nagyon kemény dolog. El sem tudom képzelni, milyen érzés lehet tinédzsernek lenni a gimiben ilyen hátérrel.”

Az interjúra később Britney maga is reagált Instagramján, ahol szomorúságát fejezte ki amiatt, hogy volt férje úgy döntött, a médiában tárgyalja ki kapcsolatát gyermekivel.