Vin Diesel kezd túl drága lenni Hollywoodnak

A színész gázsija az egekbe szökött a Halálos iramban-filmekkel.

A Halálos iramban-sorozat fejlődésével a franchise szupersztárja, Vin Diesel is lépést tart. A 2001-es első részért 2 millió dollárt kapott, a Halálos iramban 10. viszont már 20 milliót fial neki.

A széria sokat változott, az első epizód még szinte kamaradráma volt, aztán exponenciális nőtt a szereplők tábora, fekete rapperek (Ludacris, Tyrese Gibson) és ázsiai sztárok (Sung Kang) lettek állandó szereplők, aztán Oscar-díjasok (Charlize Theron, Helen Mirren) is beszálltak, továbbá még jó páran, akik szintén moziba vonzzák a közönséget. A teljesség igénye nélkül: Gal Gadot, Dwayne Johnson, Jason Statham, Jon Cena, Clint Eastwood fia, Scott, legújabban pedig Jason Momoa.

A Halálos irambanra a költségvetést illetően is alig lehet ráismerni: 300 millió dollárba került az utolsó rész. Szakmai berkekben azt mondják, ennyi pénz már hollywoodi mércével is nagyon sok, még úgy is, hogy ebből két, külön bemutatandó film készült. Érdekes megfigyelni az ívet: az első részt még 38 millióból sikerült összehozni, és csak az ötödik epizódnál (Halálos iramban: Ötödik sebesség, 2011) dobták a gyeplőt a lovak közé. Ez a mozi sokkal több látványosságot kínált, mint az előző darabok, de még mindig csak 125 millióba került. A későbbi részek sem lépték túl a szerénynek nem mondható 200 millió dollárt. A széria tehát nagy bumm-mal fog véget érni.