Válik a feldühödött sztárfeleség, férjének egy másik nőtől született gyereke

Ne-Yo felesége, Crystal Renay beadta a válókeresetet, azt állítja, hogy férjének egy másik nőtől is született gyermeke. A sztárfeleség Instagram-posztban megcsalással vádolta Ne-Yót, az együtt töltött időre úgy hivatkozva, mint “nyolc évnyi hazugságra és megcsalásra”.

Ne-Yo's wife Crystal Renay has filed for divorce, alleging he fathered a child with another woman: https://t.co/3thniN1oSm

— JustJared.com (@JustJared) August 5, 2022