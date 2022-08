Rekordösszegért volt csak hajlandó megválni exkluzív otthonától Mark Zuckerberg

Az üzlet a Zilllow szerint az idei év eddigi legnagyobb összegű adásvétele volt San Franciscóban. Az 1928-ban épült, 7386 négyzetméteres otthon, négy hálószobával és négy fürdőszobával rendelkezik, és a Mission District és Dolores Heights városrészek határán található.

Tech billionaire Mark Zuckerberg has sold his sprawling San Francisco home for $31 million, more than tripling his money since reportedly buying the home for around $10 million a decade ago.https://t.co/EnkwEdNBsI

— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) July 26, 2022