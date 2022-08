Meghan nem teszi zsebre, amit a királynőtől kapott születésnapján

Nincs nagyobb fricska annál, minthogy a királyi család egy tagját nem köszönti születésnapján Erzsébet királynő, vagy legalább a hivatalos közösségi oldala. Meghan Markle csütörtökön ünnepelte a 41. születésnapját, azonban sem közvetlenül II. Erzsébet, sem a The Royal Family hivatalos Instagram oldala nem üzent a jeles napon Harry herceg feleségének.

Erzsébet királynő tegnap a Lambeth Palace-ban tartott beszédet, ahol fiát, Károlyt és unokáját, Vilmos herceget méltatta, amiért tovább viszik néhai férje, Fülöp herceg munkáját. Nem említette azonban Harry herceget, ahogyan Meghan születésnapja sem volt terítéken. Az azonban egyértelmű üzenet, hogy a királynő közösségi oldalán is elmaradt a formális köszöntés, ami egy korábbi portré kiposztolását és néhány kedves sort szokott jelenteni.

Akik azonban nem feledkeztek meg Meghanról, az természetesen Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné voltak.

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2022

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1

Károly herceg és Kamilla hercegné csakugyan kiposztolt egy portrét, mely mellett ők is jókívánságaikat fejezték ki.

Happy birthday to The Duchess of Sussex! 🎈 pic.twitter.com/r0LdKJ6ZZ1

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2022