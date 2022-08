Kevin Spacey 12 milliárddal tartozik a Kártyavár készítőinek

Kevin Spacey egy tavaly novemberben, szintén Los Angelesben hozott bírósági határozat szerint megsértette szerződésében a professzionális magatartásra vonatkozó követelményeket, amikor “a sorozat öt évadjában dolgozó stábtagokkal kapcsolatban bizonyos magatartást tanúsított”, miközben színészként és executive producerként is velük dolgozott. A tavalyi bírói határozat több mint 30,9 millió dollárban jelölte meg a fizetendő kártérítés összegét.

A judge has ordered Kevin Spacey to pay “House of Cards” production company MRC nearly $31 million for alleged sexual misconduct behind the scenes of the Netflix White House drama.https://t.co/XecV6qsFQ7 pic.twitter.com/B0k32oPvDh

— Variety (@Variety) August 4, 2022