Tizenhárom év után elhagyta felesége a Twilight szívtipróját

Cam Gigandet augusztus elsején adta be a válási papírokat a Los Angeles-i bíróságon.

Külön utakon folytatja Cam Gigandet és felesége, Dominique Geisendorff. Az E! News számolt be róla elsőként, hogy a Twilight-filmek sztárjának felesége 13 év házasság után beadta a válókeresetet.

Twilight Actor Cam Gigandet’s Wife Dominique Files for Divorce After 13 Years of Marriage

Dominique hivatalosan hétfőn adta be a válási papírokat a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon. A beadványában május 1-jét tüntette fel a különválás dátumaként, melyben kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott.

Cam és Dominique 2006 óta alkottak egy párt és 2008-ban házasodtak össze. Három közös gyermekük született: a 13 éves Everleigh, a 6 éves Armie és a 9 éves Rekker.

Kapcsolódó tartalom

A sztárfeleség a beadványában kizárólagos felügyeletet kért gyermekeire, illetve tartásdíjra is igényt tart.

Cam leginkább a The OC, a Twilight, a Könnyű nőcske és a Burlesque című filmjeiről ismert.