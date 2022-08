Tom Cruise a túrázók szeme láttára vetette le magát egy szikláról

A színész épp egy kaszkadőrjelenetet forgatott Angliában, ahol keresztezte egy kiránduló pár útját.

Nem mindennapos, hogy a hegyen, túrázás közben épp Tom Cruise-ba botlunk bele, az meg végképp ritka, hogy még bocsánatot is kér, amiért megzavarja a békés kirándulásunk.

Tom Cruise apologizes for interrupting couple’s hike before jumping off cliffhttps://t.co/qSob63wYrt — 98-9 KISS FM🎼🎧 (@989KISSFM) August 2, 2022

Sarah és Jason Haygarth azonban éppen így járt! A páros az Északnyugat-Angliában található Lake District nemzeti parkban kirándult, amikor egy helikopter leszállta a High Crag hegy fennsíkján, melyből a Mission Impossible sztárja szállt ki.

Tom Cruise spotted filming for the new Mission: Impossible film in the Lake District 😮 🪂 pic.twitter.com/TPt3BMZN0j — LADbible (@ladbible) August 2, 2022

Tom odalépett a párhoz és elnézést kért a zajos érkezéséért, és megdicsérte a túrázók kutyáját. Tom egyébként ejtőernyős felszerelésben érkezett, és mint kiderült, egy kaszkadőr jelenetet forgatott. A pár épp csak annyit tudott kérdezni Tomtól, hogy tényleg le fog-e ugrani a szikláról, melyre Cruise csak annyit mondott, “viszlát srácok”, és már a mélybe is vetette magát.

Kapcsolódó tartalom

A színész egyébként vélhetően épp a Mission: Impossible legújabb részéhez készített felvételeket. A Page Six pár napja számolt be róla, hogy Tom Londonban, Kensington környékén keres magának házat. A színész nem kizárt, hogy átteszi a székhelyét Angliába, ahol egyre jobban otthon érzi magát. Tomot a királyi család is tárt karokkal fogadta májusban, amikor Londonban is bemutatásra került a Top Gun: Maverick. Vilmos herceg és Katalin hercegné is tiszteletüket tették a film bemutatóján, ahol közös fotó is készült a hercegi pártól és Cruise-tól.