Példátlan bukás: a stúdió kikukázta az elkészült DC-moziját, be sem mutatják

A Warner Bros. stúdió döntése meglepte a filmes szakmát – írta a Variety, amely szerint szinte sosem fordul elő, hogy egy stúdió a kukába dobjon egy már leforgatott produkciót.

Warner Bros Discovery decided to cancel the release of ‘BATGIRL’ as they are “committed to making DC titles big theatrical event films, and ‘BATGIRL’ isn’t that.”

(Source: https://t.co/g4ZGz2o3bK) pic.twitter.com/WfbXOOLCw4

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 2, 2022