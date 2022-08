Megszületett a gyönyörű énekesnő első gyermeke

Leona Lewis tüneményes fotón mutatta meg pár hetes kislányát.

Hivatalosan is anyuka lett a Bleeding Love 37 éves énekesnője, Leona Lewis. Az örömhírt Instagram oldalán jelentette be az első képpel a kislányról, mellyel bájos nevét is elárulta.

“És egyszer csak hárman lettünk. A mi édes Carmel Allegránk július 22-én érkezett”

– olvasható a posztban.

Leona és férje, Dennis Jauch csak néhány hónapja osztotta meg a nagyvilággal, hogy szülői örömök elé néznek.

„Alig várom, hogy nyáron találkozzam veled”

– írta Leona a fotóhoz, amin szűk fekete koktélruhában mutatta meg kerekedő pocakját.

Férje Dennis ugyanezt a képet osztotta meg a saját oldalán és elárulta, hogy születendő gyermeke a legnagyobb ajándék, amire csak vágyhatott az idén.

A pár 2010-ben, az énekesnő egyik turnéján találkozott először, a férfi háttértáncosként dolgozott. Közel nyolc év randizás után Dennis feltette a nagy kérdést Leonának, és 2019 nyarán oltár elé álltak az olaszországi Toszkánában.