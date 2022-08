Előkerültek a rég elveszettnek hitt Elvis Presley-ékszerek

A legendás kollekció létezéséről eddig is tudtak szakértők és történészek, de úgy tűnt, hogy az ékszerek elkallódtak. A GWS Auctions aukciósház elnök-vezérigazgatója, Brigitte Kruse azonban évtizedek munkájával felkutatta és összegyűjtötte az ékszereket, amelyek első ízben láthatók együtt.

A mintegy kétszáz tárgyat, köztük drágakőberakásos gyűrűket, mandzsettagombokat, karórákat és láncokat, augusztus 27-én árverésre bocsátják, együtt egy gitárral, amelyen az énekes híres 1968-as televíziós “visszatérésekor” játszott.

Elvis Presley's jewelry that he gave to his manager Colonel Tom Parker is going up for auction. Items including gold rings encrusted with jewels, cufflinks, watches and chains have been brought together by GWS Auctions https://t.co/VMXlTAwL0Q pic.twitter.com/Vq6vWQ3WmF

