Dióssy Klárinak a munka hozta meg a szerelmet

Bár mindketten a közmédiánál dolgoztak, sokáig nem ismerték egymást, 9 évvel ezelőtt egy közös munka hozta össze Dióssy Klárit és férjét. A Ridikül műsorvezetője a NYÁR 22 révfülöpi mólójánál idézte fel a találkozás pillanatát.

Munkakapcsolatból szövődött szerelem Dióssy Klári és gyermeke édesapja között 2013-ban. Egy révfülöpi forgatáson ismerkedett meg férjével, majd egy évvel később életet adott Máténak, aki a napokban lesz 8 éves.

Dióssy Klári

Fotó: : MTVA/Zih Zsolt

„Bár mindketten a közmédiánál dolgoztunk, nem ismertük egymást a munkahelyen keresztül. Ő a Bartók Rádióban hangmérnök és váratlanul szólította akkor ide egy feladat. Bár ez már kilenc éve történt, még most is szívdobogást kaptam, ahogy megérkeztem ide” – mesélte a NYÁR 22 balatoni nyári stúdiójában Dióssy Klári.

A Ridikül műsorvezetője számára a nyár a pihenésről és feltöltődésről szól, hiszen ősztől ismét várja majd hétköznap délután a Duna nézőit. A visszatérő Ridikülben – amelynek forgatása két hét múlva kezdődik – továbbra is változatos témákkal készülnek. Dióssy Klári azt is elárulta, ő az érzelmes, szívbe markoló történeteket szereti, ezek lelkileg nagyon megérintik, és rendkívül sokat is adnak neki.

A NYÁR 22 beszélgetése – amelyben Dióssy Klári családi nyaralásukon készült képeit is láthatják – újranézhető az ide kattintva.

