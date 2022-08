Chris Rockot hidegen hagyja Will Smith sajnálkozó videója

Will Smith videóban üzent kollégájának, aki egyelőre mélyen hallgat.

Egyelőre komolyabb reakció nélkül maradt Will Smith pénteken közzétett videója, melyben bocsánatot kér kollégájától, Chris Rocktól az Oscar-gálán való viselkedése miatt.

Mint ismeretes, a legjobb főszereplőként frissen Oscar-díjat nyert Will Smith a március végén tartott gála során felmasírozott a színpadon álló komikus Chris Rock mellé, majd lekevert neki egyet, miután a konferanszié eleresztett egy viccet Will kopasz feleségéről Jada Pinkett Smithről, aki pár hónappal korábban vallotta be, hogy egy betegség miatt jelentős mértékben hullik a haja.

Bár köszönőbeszédében nem említette meg a pofont elszenvedő Chris Rockot, a színész később tőle is bocsánatot kért, aki nem óhajtott az esetről hosszabban tárgyalni Willel, sőt a tavaszi incidens óta sem ásták el csatabárdot. Smith, aki maga is belátta, hogy orvosi segítségre szorul és azóta terápiára jár, hogy megtanulja jobban kezelni a hirtelen indulatait, most közösségi oldalán kért ismételten bocsánatot Rocktól:

“Megkerestem Christ és azt válaszolta, hogy még nem áll készen a beszélgetésre, és amikor készen áll, akkor majd megkeres, úgyhogy ezúton is Chris, bocsánatot kérek tőled. A viselkedésem elfogadhatatlan volt, és én itt vagyok, ha leülnél beszélgetni”

– mondta Smith a hosszú videóban, amelyet a YouTube-csatornájára és Instagram-oldalára töltött fel.

A színész a kisvideóban elmondta, hogy az elmúlt hónapokban többször is visszajátszotta a történteket a fejében, és leszögezte, hogy egy porcikája sem gondolja, hogy akkor ott helyesen viselkedett. Elmondása szerin, felesége Jada soha semmilyen hasonlóra nem kérte őt, sem akkor, sem korábban.

Will vélhetően azt várta, hogy Chris a gesztus láttán megtöri a csendet, a Függetlnség napja sztárjának azonban még várnia kell a feloldozásra, ugyanis Chris egyelőre nem reagált. A Guardian információja szerint a stand-up komikus és színész pénteki show-ján is viccet csinált a oscáros pofonból, de a bocsánatkérő videót nem említette:

“Aki azt mondja, hogy a szavak mennyire fájdalmasak, azt még nem vágták pofán.”

– poénkodott Rock, aki vélhetően még hosszú hónapokig hagyja tovább őrlődni kollégáját.