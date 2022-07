Arnold Schwarzeneggernek 75 évesen is úgy dagad a bicepsze, mint Herkulesnek

Az egykori testépítő fiatalokat megszégyenítő formában van.

Július 30-án, az az ma hetvenöt éves Arnold Schwarzenegger egykori testépítő világbajnok, filmszínész, Kalifornia állam volt kormányzója.

Ausztriában, a Graz melletti Thal faluban látta meg a napvilágot Arnold Alois Schwarzenegger néven, a helyi rendőrparancsnok kisebbik fiaként. Vallásos szülei rendkívül szigorúan nevelték, apja arról sem volt meggyőződve, hogy Arnold az ő gyermeke, ezért őt verte, bátyjával pedig kivételezett. A sérelmek megmaradtak, Arnold később sem apja, sem testvére temetésén nem volt hajlandó részt venni. Tizennégy évesen elhatározta, hogy szembeszáll apjával, és a helyi focicsapat helyett a testépítő szalont választotta, kemény edzéseit grazi mozilátogatásokkal kapcsolta össze. A hollywoodi filmeket falva határozta el, hogy egyszer majd ideálja, a Herkules-filmekben domborító testépítő, Reg Parker nyomdokaiba lép.

Arnold Schwarzenegger. Fotó: MTI/EPA

Testépítőként példátlan karriert futott be

A kötelező katonai szolgálat letöltése közben nyerte első nagyobb testépítő versenyét, a Mr. Junior Europe címet. Testépítőként példátlan karriert futott be, hétszer vehette át a Mr. Olympia, hatszor a legrangosabb verseny, a Mr. Universe győztesének járó díjat; utóbbi világbajnokságot ő nyerte meg a legfiatalabban, huszonegy évesen. 1968-ban az Egyesült Államokba költözött, egy évtized múltán közgazdasági és üzleti diplomát is szerzett. Ekkor már régen milliomos volt: nem sokkal az Újvilágba érkezte után több vállalkozásba is belevágott, többek között hírnevét kihasználva testépítő gépeket értékesítő csomagküldő szolgálatot létesített, majd filmsztárként az ingatlanüzletbe is beszállt, tulajdonosa volt a Planet Hollywood étteremláncnak, filmes cége van, vagyonát több száz millió dollárra becsülik.

Ő lett Hollywood erős embere

A “világ legerősebb emberének” kikiáltott Schwarzenegger már 1970-ben megpróbálkozott Hollywood meghódításával, de fülsértő akcentusával, az amerikaiak számára nehezen kiejthető, hosszú nevével, eltúlzott izmaival esélytelennek látszott. A Herkules New Yorkban című film főszerepét megkapta ugyan, de hangját szinkronizálták, nevét Arnold Strongra változtatták. Mégsem adta fel, 1976-ban a Maradj éhen! című filmben nyújtott alakításáért már Golden Globe-díjjal jutalmazták. A nagy áttörés 1982-ben következett be a Conan, a barbár című, testére szabott filmmel, melynek többek között Oliver Stone volt a forgatókönyvírója. A folytatás, a Conan, a pusztító csendes bukás volt, melyet további átlagos produkciók – Vörös Szonja, A piszkos alku – követtek.

A Columbia Tristar filmstúdió 2003. július 2-án közzétett felvételén Arnold SCHWARZENEGGER osztrák származású amerikai színész látható a Terminator 3: Rise of the Machines címû, új filmjének egyik jelenetében. (MTI/ EPA/EFE/Columbia TriStar/Robert Zucker)

James Cameron 1984-ben rá osztotta a műfajt teremtő Terminátor című filmjének főszerepét, Schwarzenegger még négy folytatásban alakította a jövőből érkező halálosztót, legutóbb a 2019-ben bemutatott Terminátor: Sötét végzetben. (A sorozatnak összességében hat része van, a 2009-es ötödikben csak néhány pillanatra tűik fel az akkor éppen kaliforniai kormányzó Schwarzenegger digitális képmása.) A rezzenéstelen arcú, érzelemmentes gyilkológép szerepében hatalmas sikert aratott, akciósztár hírnevét tovább öregbítette a Kommandó, a Ragadozó, A menekülő ember és Az emlékmás című filmjeivel. Komédiákat is vállalt, sikert aratott Danny DeVito oldalán az Ikrekben, majd rendőrnyomozóként az Ovizsaruban, megcsillantva hajlamát az öniróniára. A Juniorban Emma Thompson oldalán játszott, majd következett a felejthető Hull a pelyhes című akciókomédia, a Batman és Robin Uma Thurmannal és George Clooneyval pedig már hatalmas melléfogásnak bizonyult. Az akcióhősök világába a Két tűz között, az Ítéletnap, A hatodik napon és az Igazság nevében című filmjeivel tért vissza, de ekkorra már megcsappant iránta az érdeklődés.

Kvázi beházasodott a Kennedy családba, így jöhetett a politikai karrier

Sacramento, 2007. január 6.

Arnold SCHWARZENEGGER, Kalifornia állam kormányzója felesége, Maria SHIVER mellett leteszi az esküt beiktatási ceremóniáján a sacramentói kormányzati központ dísztermében. (MTI/EPA/JOHN G. MABANGLO)

A rendkívül céltudatos Schwarzenegger ekkor már egy újabb karrier megalapozásán dolgozott. A politika világához 1986-ban került közel, amikor – jóllehet a republikánusok nézeteivel értett egyet – nyolcévi udvarlás után feleségül vette Maria Shrivert, a demokrata Kennedy-dinasztia tagját. A filmsztár ismertségét és kapcsolatait kamatoztatva egyre erősebb politikai pozíciókra tett szert, és 2003-ban republikánus színekben megválasztották Kalifornia kormányzójának, három évvel később újraválasztották. Tevékenységének megítélése vegyes, az bizonyos, hogy 2011 januárjában igen alacsony népszerűségi indexszel távozott tisztségéből. Egy tévéműsorban azt nyilatkozta, ha a törvények lehetővé tennék, elindulna az elnöki tisztségért is, de mivel nem az Egyesült Államokban született, erre nincs lehetősége.

Politikai tisztségviselőként nem vállalt filmszerepet, de megbízatásának lejárta után fejest ugrott a forgatásokba. Második filmkarrierjének legsikeresebb vállalkozása a Feláldozhatók három egymást követő folytatása, amelyet vetélytársával-barátjával, Sylvester Stallonéval készített. A 2017-ben bemutatott Utóhatás című drámai alkotásban tőle szokatlan karaktert, egy Amerikában élő ukrán munkást alakított, akinek családja repülőgép-szerencsétlenség áldozata lesz, ő pedig bosszút áll a balesetért felelős légiirányítón. Schwarzenegger, akin 2018-ban sürgősségi szívműtétet kellett végrehajtani, jelenleg az Ikrek folytatásán, illetve első televíziós főszerepén, az Utap című netflixes kémsorozaton dolgozik.

Érdekesség, hogy Graz melletti szülőházában múzeuma nyílt, az intézmény életének három fő állomásával: a testépítéssel, a színészettel és a politikával foglalkozik.