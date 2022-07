Tisztázták Bob Dylan szexuális bántalmazással bepiszkolt nevét

Visszavonta keresetét egy nő, aki azzal vádolta a Nobel-díjas Bob Dylant, hogy amikor 12 éves volt, az énekes-dalszerző 1965-ben bedrogozta, leitatta és sorozatosan szexuálisan bántalmazta.

The highly disputed lawsuit claiming Bob Dylan sexually abused a 12-year-old girl in New York in 1965 has been “withdrawn” by the accuser. “This case is over," Dylan's lawyer said. "It is outrageous that it was ever brought in the first place." https://t.co/LxTzQeHMf7 — Rolling Stone (@RollingStone) July 29, 2022

A vád ejtését Dylan ügyvédje, Orin Snyder jelentette be csütörtökön New Yorkban, szégyennek nevezve, hogy “ez a színjáték egyáltalán létezhetett”.

Egy e hétre tervezett bírósági meghallgatás előtt az ügyvéd bemutatott olyan elektronikus leveleket, amelyek “következetlenek” a vádakat illetően, és azzal gyanúsította meg az állítólagos áldozatot, hogy eltüntette a levelezésből azokat részeket, amelyek igazolhatták volna a ma 81 éves énekes ártatlanságát.

A polgári keresetet egy J.C. monogrammal azonosított nő nyújtotta be tavaly augusztusban egy New York-i bíróságon. Azt állította, hogy 56 évvel korábban Dylan a New York-i Chelsea szálloda apartmanjában hat héten át bántalmazta szexuálisan, ami számára a mai napig is tartó érzelmi és lelki sérüléseket okozott.

Dylan a kérdéses időben, 1965 áprilisában-májusában húszas éveinek közepén járt, abban az évben jött ki Bringing It All Back Home című ötödik albuma. A kereset szerint a zenész státuszát kihasználva csábította el a nőt, bedrogozta és leitatta, majd számos alkalommal szexuálisan bántalmazta. A nő fizikai bántalmazásról is beszámolt a dokumentumban. A felperes határozatlan összegű kártérítést követelt. Ügyvédje útján Dylan már a kereset benyújtásakor tagadta a vádat.

Bob Dylan a Greenwich Village-i folkzenei világból indult az 1960-as évek elején, majd a rockkorszak egyik legelismertebb és legnagyobb hatású előadójává vált, olyan slágerekkel, mint a Blowin’ in the Wind és a Like a Rolling Stone. 39 lemeze jelent meg, világszerte több mint 125 millió lemezt adott el, több Grammy-díjat nyert, megkapta az Oscar-díjat és 2016-ban az irodalmi Nobel-díjat is.

Két éve a több mint 600 dalt tartalmazó, a becslések szerint 300 millió dollár (90 milliárd forint) értékű katalógusát – azaz dalainak szerzői jogát – eladta a Universal Music Publishing lemezkiadónak.