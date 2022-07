Megindító sorokkal búcsúztatták kollégái a Ki vagy, doki? elhunyt színészét

Bernanrd karrierje az 1950-es években kezdődött, de az igazi áttörést a jellegzetes brit humorról elhíresült Folytassa-filmek hozták meg neki. 1964-ben a Folytassa, Jack! és a Folytassa a kémkedést című filmekben játszott, majd 28 évvel később visszatért a Folytassa, Kolumbusz! vígjátékban.

A színész a Ki vagy, doki? sorozatban Wilfred Mott visszatérő szerepét játszotta Catherine Tate mellett. Kollégái megindító sorokkal búcsúztak a sorozat legendájától.

– fogalmazott Russell T. Davies producer.

We are extremely saddened to learn of the passing of Bernard Cribbins. Known best to Doctor Who fans as the Doctor’s friend and Donna’s grandad Wilfred Mott, Bernard leaves behind a long legacy in film and TV. ❤️ https://t.co/wDIUnQkJOZ pic.twitter.com/6Dlr1Xj59y

— Doctor Who (@bbcdoctorwho) July 28, 2022