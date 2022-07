Kis híján szívrohamot kapott a turista, akit leordított a királynő gárdistája

Napok óta lázban tartja a kommentelőket a TikTok-on terjedő videó, melyen II. Erzsébet királynő lovas gárdistája hangosan ráordít egy fotózkodó turistára.

– hallatszik a videón a fegyelmező felkiáltás, ami olyan elemi erővel szakadt ki a szinte mozdulatlan gárdistából, hogy a nő a szívéhez kapott ijedtében. A videót a nő mostoha fia tette ki a közösségi oldalára, megjegyezve, hogy soha többé nem mennek Londonba ezután.

A London tourist has vowed never to return to the capital after his step-mum was shouted at by a member of the Queen's guard for touching his horse. 👀

He posted the video to TikTok with the caption "Queens Guard Verbally Attacks My Step Mum". 🤨

🎥 TikTok pic.twitter.com/FacxzA8PkF

— BFBS Radio (@BFBSRadioHQ) July 26, 2022