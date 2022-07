Így néz ki a tengerparton pihenő Jennifer Aniston smink nélkül, kócosan

A gyönyörű színésznő bikiniben élvezte a napsütést.

Jennifer Aniston legfrissebb Instagram-bejegyzése miatt zöldülnek a sztár rajongói, hiszen már-már igazságtalan, hogy a színésznő 53 éves létére húsz évet is letagadhatna, mindezt persze smink nélkül, és sós víztől hullámos frizurával.

A Jóbarátok sztárja hétfőn posztolta a szelfit, amelyen egy fehér homokos tengerparton, napbarnítottan sütteti magát fekete bikiniben, szögletes napszemüvegben és persze stílusosan egy szalmakalapban. Mögötte a türkizkék óceán igazán hívogató, de persze követői rendre csak Jen hibátlan arcbőrét dicsérték.

Aniston néhány hónapja fejezte be Adam Sandlerrel közös filmjének, a Gyagyás gyilkosság második részének forgatását, így most megérdemelt pihenőjét tölti. A relaxáció mindig is fontos volt a sztár számára, aki nemrégiben egy Instyle interjúban beszélt napi rutinjáról: