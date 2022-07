Három szereplő is visszatér a Télapu folytatásában

Three stars from the 1994 film "The Santa Clause" will be returning for the Disney+ spinoff show, "The Santa Clauses" https://t.co/coeaDrYuiL

A streamingóriás az év elején jelentette be, hogy milyen nagy durranással készül a 2022-es karácsonyra.

Visszatér a Télapu, de nem mozifilmként, hanem limitált sorozat formájában. A Télaput ezúttal is Tim Allen alakítja, aki három filmben formálta már meg Scott Calvint és, aki egykor kisfia kérésére felvette a tetőről lecsúszó Télapó kabátját, s mit sem sejtve a záradékról, átvette a helyét.

A főszereplőt alakító Tim Allen tehát már biztosan visszatér a folytatásban és rajta kívül még két öregmotorost köszönthetünk majd a képernyőkön: Elizabeth Mitchellt, mint Carol Calvint, vagyis Télanyut, valamint David Krumholtz-ot, Bernardot, a manót.

Krumholtz reunites with Allen and Elizabeth Mitchell, who will once again play Scott Calvin/Santa and Carol Calvin/Mrs. Claus, respectively, in the series that is likely to premiere later this year https://t.co/oWWk4uQo0u

