Az eladósodott Piqué pénzért cserébe elengedi a gyermekeit

Bár korábban visszautasította az énekesnő ajánlatát, a labdarúgó egy komoly összeg fejében úgy tűnik, megengedi Shakirának, hogy gyerekeiket Floridába költöztesse.

Bár még semmi sem hivatalos, de a Marca úgy tudja, kezdenek lecsillapodni a kedélyek Shakira és Gerard Piqué között. Az énekesnő, aki éppen próbál kilábalni a megcsalási botrányból úgy döntött, maga mögött hagyja Barcelonát és Miamiba költözik gyermekeivel, amit Piqué is hajlandó elfogadni. A Barcelona játékosa igyekszik elsimítani az elmérgesedett helyzetet exével, mindezt gyermekeik, Milan és Sasha érdekében.

Hogy Gerard Piqué a békességre törekszik, azt egy barát által a lapnak kiszivárogtatott üzenet bizonyítja, melyben a legjobbakat kívánja a kolumbiai énekesnőnek.

“A legjobbakat kívánom neked. A legfontosabb a gyermekeink boldogsága és jóléte” – áll az üzenetben.

Bár a kettejük közötti vita napról napra eszkalálódott, most úgy tűnik, egyezségre jutottak a gyermekeik felügyeleti jogát illetően, miszerint a két sztárcsemete az édesanyjával maradhat, és Floridába költözhet velük.

A Telemundo ‘La mesa caliente’ című műsora szerint Piqué hajlandó lenne aláírni az engedélyeket, bár vannak feltételei: garantáltan évi öt jegyet kapna, hogy első osztályon repülhessen Miamiba gyermekeihez, valamint igényt tart egy 400 ezer dolláros kölcsönre, amiből a labdarúgó rendezné adósságai egy részét-

Az egykori sztárpár állítólag a jövő héten találkozik majd ügyvédeik jelenlétében, ahol hivatalosan is megpecsételhetik az egyezségüket. Hogy a fentebb említett feltételek mennyire felelnek meg a valóságnak, azt érdemes fenntartásokkal kezelni, hisz a lap korábban arról számolt be, hogy Shakira ennél is nagylelkűbb ajánlatára Piqué egyértelműen nemet mondott.