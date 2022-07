Akár Marilyn Monroe ikertestvére is lehetne a kubai filmsztár

Bámulatos a hasonlóság a két színésznő között.

Ana de Armas kubai színésznő alakítja minden idők legvonzóbb nőjét a Blonde című filmben. A 34 éves színésznő a néhai hollywoodi legenda bőrébe bújik, aki Norma Jeane Baker néven látta meg a napvilágot, majd ünnepelt sztárként, Marilyn Monroe-ként vált ismertté. A film szeptember 23-án debütál a Netflixen – írja cikkében a NY Post.

A legfrissebb kulisszafotók után már senki nem kételkedik abban, hogy Ana de Armas volt a tökéletes választás Monroe szerepére. A két színésznő között bámulatos a hasonlóság, ami persze nagyrészt a szépségcsapatnak köszönhető, akik tökéletesen megragadták Marilyn báját és Armashoz tudták igazítani.

A Joyce Carol Oates regénye alapján készült adaptációban, Armas mellett olyan színészek tűnnek fel a filmvásznon, mint Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel vagy Evan Williams.

A nem mindennapi alkotás merészen újragondolja Marilyn Monroe életét. A Blonde előzetesében abszolút érzékelhető a szőke ikon életét jellemző iszonyú kettősség, nyilvános szereplései és magánélete között. Természetesen a film felvillantja Monroe legemlékezetesebb pillanatait, mint a híres fehér ruhafellebbentős pózt a New York-i metró rácsa felett, vagy az élénk pink ruhájában elénekelt Diamonds Are a Girl’s Best Friend-et.

Armas nemcsak sminkben és hajban jeleníti meg tökéletesen Monroe alakját. Ő maga is rengeteg kutatást végzett a forgatás előtt, a karakter minél élethűbb megformálásához.

Andrew Dominik író-rendező sajátos módon mutatja be a szőke szexbomba életét. Filmjének célja, hogy a világ ne csak Marilynt lássa, hanem végre ismerje meg Norma Jeane-t is.