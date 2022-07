A Netflix leállította a The Witcher forgatását

A rajongók attól tartanak, hogy a streamingszolgáltató a zuhanó előfizetői számok miatt, költségvetési megszorítások címszó alatt a Vaják című népszerű sorozatát is elkaszálhatja.

Netflix’s ‘The Witcher’ Season 3 Halts Production Due to COVID https://t.co/kiFVTov6qG — The Hollywood Reporter (@THR) July 27, 2022

Villámcsapásként érkezett a hír, hogy a Netflix leállította a Henry Cavill főszereplésével készülő The Witcher harmadik évadának forgatását. A rajongók azonnal magyarázatot követeltek, hiszen az utóbbi időben a Netflix több nagysikerű sorozatát is elkaszálta.

A The Holllywood Reporter derítette ki és nyugtatta meg a nézőket, hogy a forgatás leállítása a koronavírus miatt volt szükséges, állítólag több stábtag is megfertőződött, de később folytatják a felvételeket. A lap úgy tudja, hogy a főszereplőt Ríviai Geraltot alakító Henry Cavill is megbetegedett, de ezt sem a Netflix, sem pedig a színész képviselői nem erősítették meg.

A színész áprilisban osztotta meg követőivel, hogy Szlovéniában forgatja a Vaják következő évadát, a lovasgyakorlatokban pedig magyar barátja, Juhász László lovász volt segítségére, akivel több közös fotót is készítettek.