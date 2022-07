„Megszakad a szívem, ő volt a legcsodálatosabb férj és apa” – gyászol Paul Sorvino családja

Újabb hollywoodi maffiózótól búcsúzik a világ. Paul Sorvino, aki Ray Liotta, Robert De Niro és Joe Pesci oldalán játszott a Nagymenőkben, 83 éves korában meghalt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Live For Films (@liveforfilms) által megosztott bejegyzés

„Teljesen le vagyok törve. Életem szerelme és a valaha élt legcsodálatosabb férfi távozott. Megszakad a szívem”

– írta a színész felesége Dee Dee Benkie Sorvino Twitter-oldalán. A közlemény szerint Paul Sorvino az utóbbi években egészségügyi problémákkal küzdött, a floridai Jacksonville egyik klinikáján hajtotta örök álomra a fejét.

Paul Sorvinóra emlékezik Hollywood színe-java

A színész halálhírét követően barátai, rajongói és kollégái is elismeréssel adóztak emléke előtt – írja a Hollywood Reporter.

Az Oscar-díjas Mira Sorvino, Paul Sorvino 54 éves lánya a közösségi médiában így fogalmazott:

„Apám, a nagy Paul Sorvino elhunyt. A szívem megszakadt. A vele töltött szeretettel, örömmel és bölcsességgel teli éveknek vége. Ő volt a legcsodálatosabb apa. Annyira szeretem őt.”

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend. — Mira Sorvino (@MiraSorvino) July 25, 2022

Sorvino színésztársai is tisztelegtek a legenda előtt. Ralph Macchio úgy emlékezett Lost Cat Corona sztárjára, mint „az egyik legigazabb és legőszintébb színész, akivel volt szerencsém együtt dolgozni és megismerni”. Forest Whitaker, Marlee Matlin, Jason Alexander, Rosanna Arquette és Lorraine Bracco szintén megemlékeztek a színészről.

The great Paul Sorvino. So many memorable roles in in so many genres. #RIP to a one of the truest and honest actors I had had the pleasure of working with and getting to know. pic.twitter.com/RKeVeBiv76 — Ralph Macchio (@ralphmacchio) July 25, 2022

Paul Sorvino gyászhíre a Nagymenők másik sztárja, Ray Liotta, Keresztapa-filmek legendája, James Caan és a Maffiózók sorozat színésze, Tony Sirico halálát követte.

Dianne Warren amerikai dalszerző és producer így búcsúzott:

„Ray Liotta, James Caan, Tony Sirico és most Paul Sorvino, biztosak lehetünk benne, hogy a mennyországban most is készül egy vagány Nagymenők/Keresztapa/Maffiózók mashup film!”

Mira Sorvino, Diane Warren, Ralph Macchio Pay Tribute to Paul Sorvino: “A Life of Love and Joy and Wisdom” https://t.co/LoCMNrUgm6 — The Hollywood Reporter (@THR) July 25, 2022

A szórakoztatóiparban eltöltött több mint 50 éve alatt Sorvino a filmek és a televíziózás egyik főszereplőjévé vált. Gyakran mondta, hogy bár talán leginkább gengszterek alakításáról ismert, igazi szenvedélye a költészet, a festészet és az opera.

Játszott egy olasz-amerikai kommunistát Warren Beatty Vörösök című filmjében, Henry Kissingert Oliver Stone Nixon című filmjében, Eddie Valentine maffiafőnököt a Rocketeerben és Fulgencio Capuletet a Rómeó és Júliában. Emellett visszatérő szerepet kapott Phil Cerreta őrmesterként az Esküdt ellenségek című krimisorozatban.

A színész Dee Dee Benkie előtt kétszer volt házas

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mira Sorvino (@mirasorvino) által megosztott bejegyzés

Első feleségétől, Lorraine Davistől három gyermeke született Mira, Amanda és Michael. Paul Sorvino mérhetetlenül szerette gyermekeit, és egyszer még azzal is fenyegetőzött, hogy megöli Harvey Weinsteint, miután a kegyvesztett filmproducer állítólag szexuálisan zaklatta és feketelistára tette lányát, Mira Sorvinót.

Sorvino legismertebb szerepe Paul Cicero megformálása volt az 1990-es Nagymenőkben.