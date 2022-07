Leleplezőkönyv buktatta le Kamilla hercegnét

A brit trónörökös második felesége felháborító dolgot mondott a királyi család egyik tagjára.

Megjelent Tom Bower új leleplezőkönyve, a Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, ami pillanatok alatt Anglia és a világ egyik legolvasottabb irománya lett.

A könyvben többek között szó esik a királyi család rasszizmussal vádolt tagjáról, akit Harry és Meghan nem volt hajlandó megnevezni a botrányos Oprah Winfreynek adott interjújukban. A sussexi pár csupán annyit árult el, hogy valaki kifogásolta születendő fiuk Archie bőrszínét, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Harryék végül elhagyták az országot és az Egyesült Államokban telepedtek le.

Bower állítása szerint, ez a családtag nem más volt, mint a brit trón örökösének második felesége, Kamilla hercegné, aki azzal viccelődött Archie világra jövetele előtt, hogy Harry és Meghan gyermekének biztos „vörös afro haja” lesz – írja a PageSix.

Az író továbbá hozzátette, hogy Harry herceg ősszel megjelenő memoárjában „rasszistának” nevezi majd mostohaanyját. Bár a herceget biztosan mélyen megbántották Kamilla szavai, a királyi család szakértői erősen kételkednek abban, hogy Harry valaha is ilyen jelzővel illetné Cornwall hercegnéjét önéletrajzi könyvében.

A 37 éves Harry memoárja 2022 őszén jelenik meg és J.R. Moehringer szellemíróval állt össze a kötet elkészítéséhez.

„Ezt nem úgy írom, mint a herceg, akinek születtem, hanem mint az az ember, akivé váltam. Izgatottan várom, hogy az emberek első kézből származó, pontos és teljes mértékben igaz beszámolót olvassanak az életemről.”

– mondta Harry egy nyilatkozatban, miután a hír tavaly júliusban nyilvánosságra került.