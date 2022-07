Filmsztárok árasztják el Budapestet, már forog a Dűne folytatása

A Frank Herbert által megálmodott világ legújabb feldolgozásának első része 2021-ben világszerte óriási sikert aratott, a rendező Denis Villeneuve terve pedig mindig is az volt, hogy két részre osztja a regénysorozat első könyvét. A Dűne második részét 2023 októberében tervezik bemutatni, melynek forgatása el is kezdődött Budapesten a napokban.

A Dűne forgatásának megkezdésével a Warner Bros. Pictures végre nyilvánosságra hozta a várva várt sci-fi hivatalos szinopszisát is. A Timothée Chalamet főszereplésével készülő filmet Budapesten, Abu Dhabiban, Jordániában és Olaszországban forgatják majd.

– olvasható a szinopszisban.

A forgatások megkezdése persze egyben azt jelenti, hogy fővárosunkat hamarosan ismét ellepik a hollywoodi sztárok. Austin Butler, aki a harkonnen örökös, Feyd-Rautha szerepében tűnik majd fel, néhány napja már Budapesten tartózkodik, egy videó is készült róla:

Austin Butler out and about in Budapest, Hungary during Pre-Production of #Dune2. pic.twitter.com/jyK4vumbuJ

— Austin Butler News (@AButlerNews) July 12, 2022