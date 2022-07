Szomszédja találta holtan a The Voice énekesét

Nolan Nealt az otthonában találták meg, a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A nashville-i halottkémi hivatal közölte, hogy az énekes hétfőn hunyt el Music Cityben, de a halál okát nem közölték – adta hírül elsőként a TMZ.

A Nashville-i Fővárosi Rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a hatóságok július 18-án, este 20:17-kor kaptak bejelentést egy elhunyt személyről, akit később Nolan Neal Sealsként azonosítottak.

„Mr. Seals-t a földszinti lakás hálószobájában találta meg az emeleten lakó szomszédja”

– tette hozzá a sajtószóvivő. A szomszéd azt állította, hogy az énekes holttestét azután találta meg, hogy telefonhívást kapott az áldozat édesanyjától, aki aggódott, miután napok óta nem hallott felőle.

Utoljára vasárnap délután 4-5 óra körül látták élve Nolant.

„Az ágy melletti asztalon egy fekete gitárpengető volt, amelyen pormaradványt találtak”

– tette hozzá a rendőr. „Az áldozat köztudottan kábítószerproblémákkal küzdött.”

Nolan Nealt a The Voice 10. évadjában láthatta a közönség, majd 2020-ban indult az America’s Got Talentben is, ahol álló ovációval ünnepelte a zsűri az énekes előadását.