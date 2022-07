Őszintén mesélt betegségéről a Trónok harca főszereplője: Kész csoda, hogy egyáltalán életben vagyok

A Trónok harca színésznője, Emilia Clarke elképesztő gyógyulási utat járt be, miután két életveszélyes agyi aneurizmát szenvedett el. Az agyi aneurizma egy olyan kiboltosulás az agyban, ami az agyi érfal gyengesége miatt alakulhat ki, és akár agyvérzéshez is vezethet.

A színésznő két alkalommal szenvedett el agyvérzést, az elsőt 2011-ben, a másodikat 2013-ban, ekkor még csak húszas évei elején járt – írja a Variety.

“The amount of my brain that is no longer useful, it is remarkable that I’m able to speak and live my life normally. I’m in the really small minority of people who can survive that.”

