Hatalmas hullám mosta el az esküvőt – ez sem szeghette a násznép kedvét

A helyi meteorológiai szolgálat szerint a szokatlanul nagy hullámokat a klímaváltozás miatt emelkedő tengerszint és a magasan tetőző ár okozta. A szolgálat egy ügyeletes munkatársa, Chris Brenchley szerint az elmúlt évtizedek legnagyobb hullámzását élték át.

A hatalmas hullámok egy Kailua-Konában szombat este tartott esküvőt is félbeszakítottak: elsöpörték az asztalokat és székeket. A vendégek egy szemtanú szerint nem voltak veszélyben. Később, miután rendbe hozták a helyszínt, meg is tartották a szertartást.

WILD WAVES: The video shows a colossal wave crash over two-story condos in Hawaii, causing flooding. The same weather also put a damper on one couple's oceanside wedding reception https://t.co/K4xcsRdYdC 🌊🌊

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 18, 2022