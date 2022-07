Micsoda ruhák! – Exkluzív részletek Jennifer Lopez és Ben Affleck esküvőjéről

Ben Affleck és Jennifer Lopez, akiknek kapcsolatát a 2000-es évek eleje óta figyeli a világ, szombaton a legnagyobb titokban kimondták egymásnak a boldogító igen-t Las Vegasban – írja a The New York Times.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. 🤍 pic.twitter.com/kcifuJQE4I

— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2022