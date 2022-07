Meghan Markle teljesen kiakadt

Meghan Markle furious over Vanity Fair cover that announced her relationship to Harry https://t.co/EktZ2MZrFv pic.twitter.com/zvcJENfQtu

Még 2017-ben történt, Harry és Meghan kapcsolatának elején, amikor a Vanity Fair a leendő hercegnét interjúra kérte fel, az amerikai színésznő pedig a palota áldásával hozzájárult, hogy exkluzív interjú keretein belül meséljen a lapnak színészi, aktivista munkájáról.

A palotának egyetlen kikötése volt, méghozzá az, hogy Meghan ne beszéljen a szerelmi életükről Harryvel a magazinnak. Mint az tudjuk, ez nem igazán jött össze. Később a Vanity Fair címlapon hozta le, hogy Meghan „Wild About Harry”, vagyis odáig van Harryért. Markle készséggel válaszolt a lapnak a magánéletüket érintő kérdésekre, amit utólag nagyon megbánt.

