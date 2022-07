Az eltorzult arcú Linda Evangelista először mutatta meg magát

Linda Evangelista, aki valaha a világ legtöbbet fotózott manökenje volt, megsemmisülve, önmaga árnyékaként visszavonultan élt a zsírleszívástól eldeformálódott teste miatt, és most végre címlapon mutatta meg magát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Linda Evangelista (@lindaevangelista) által megosztott bejegyzés

Nem kisebb divatház, mint az olasz Fendi kérte fel az egykori modellt, hogy vegyen részt a következő kampányában, ez pedig akár újra megnyithatja a modellvilág kapuját Evangelista előtt.

Aranykorukat élték az 1980-as és 1990-es években a szupermodellek, ők uralták a magazinok címlapjait és a kifutókat egyaránt, s mint szépségideálok, mind a mai napig meghatározó alakjai a divat világának.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Linda Evangelista (@lindaevangelista) által megosztott bejegyzés

Linda Evangelista ellenben évek óta a kameráktól elvonultan él, egyszer-kétszer előfordult, hogy lesifotósoknak sikerült őt elcsípniük az utcán, de a róla készült képekről nem az a nő köszönt vissza, akit rajongók százezrei bálványoztak.

„Azoknak a követőimnek, akik azon tűnődtek, hogy miért nem dolgozom, miközben a társaim karrierje virágzik, az ok az, hogy brutálisan elcsúfítottak”

– írta egy korábbi Instagram posztjában az 57 éves Linda.

Linda Evangelista seen without face mask after fat-freezing procedure left her permanently deformed – Daily Mail https://t.co/VwjyaGJBHD pic.twitter.com/NyQe1LY3Mr — Beautyller™ (@beautyller) February 25, 2022

Evagelista évekig bujkált a kamerák elől a félresikerült kezelés miatt, ami elmondása szerint egy zsírfagyasztásos eljárás volt, de nem számolt az egyik nagyon ritka mellékhatással, ami az ő esetében a zsírsejtek elszaporodását jelentette. Az egykori modell szó szerint felismerhetetlenné vált eldeformálódott vonásaival.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Linda Evangelista (@lindaevangelista) által megosztott bejegyzés

Evangelista tavaly szeptemberben beperelte a beavatkozást végző céget és 50 millió dolláros kártérítést követel, mivel nemcsak a külsejét, de karrierjét is elvesztette, míg a szintén ötvenes éveikben járó kolléganői (Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell) a mai napig tündökölnek a kifutón és az újságok hasábjain.

A kanadai származású, 1965-ben született Linda már 12 éves korában modell akart lenni. Sikerült is neki, New Yorkban és Párizsban építette karrierjét. Szerepelt George Michael néhány videoklipjében. Ő az a modell, aki egy interjúban azt mondta, hogy “We don’t wake up for less than $10,000 a day”, vagyis hogy ő fel sem kel napi 10 ezer dollárnál kevesebbért. Amikor fiús frizurát vágatott magának, először törölték a kifutókról, majd pár hónap múlva új divatot teremtve pózolt a magazinok címlapján. Éveken keresztül különböző kozmetikai cégek reklámarca volt, és bár úgy tűnt ez számára már csak a múlt, a Fendi új kampánya igazi áttörést jelenthet Linda Evangelista számára.