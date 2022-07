A rajongók úgy érzik Julia Roberts és George Clooney átverte őket

Nagyon régóta nem forgatott romantikus vígjátékot Julia Roberts és George Clooney, pláne nem együtt, a rajongók még sincsenek elájulva hamarosan érkező új filmjüktől.

Bali szigetén játszódik Julia Roberts és George Clooney új romantikus vígjátéka, a Beugró a Paradicsomba, és emellett néhányan nem tudtak szó nélkül elmenni. A produkciót akkor forgatták, amikor Bali éppen nem fogadott turistákat a világjárvány miatt, ezért a stáb egy hasonlóan festői ausztrál szigeten dolgozott. Ebből lett a békétlenség: az indonéz sajtóban többen felvetették, hogy a film nem autentikus, hiszen nem az eredeti helyszínen készült. Erre maga az indonéz turisztikai miniszter védte meg a produkciót, mondván, forgatási helyszín ide vagy oda, mindenképpen támogatja Bali idegenforgalmát, ami a térség fő bevételi forrása.

Egy másik panasz azzal kapcsolatban érkezett, hogy a film egyik indonéz karaktere nem is igazi őslakos, Makime Bouttier ugyanis indonéz-francia származású. A feltevés szerint azért őt választották a szerepre, mert európai vonásokat is hordoz, így a nyugati közönség könnyebben tud vele azonosulni. Hasonló kifogás merült fel egyébként a Kőgazdag ázsiaiak című filmsikerrel szemben is, amelynek főszereplője, Henry Golding maláj-angol származású, tehát ő sem „autentikus” ázsiai.

Ha mindez nem lenne elég, született egy tudományos igényű felvetés is. Intan Paramadith, aki az egyik sydney-i egyetemen tanít média- és filmszakon, azért berzenkedett, mert szerinte a Beugró a Paradicsomba tipikus gyarmatosító megközelítést alkalmaz. Akárcsak az Ízek, imák, szerelmek esetében – aminek véletlenül szintén Julia Roberts a főszereplője –, a mostani filmnek is az a fő motívuma, hogy egy nyugati, megfáradt, fehér, középosztálybeli asszony egzotikus helyre utazik, és ettől megváltozik az élete. Az oktató szerint ezt a sémát azért alkalmazzák, mert az ilyen filmeket jórészt nyugati, megfáradt, fehér, középosztálybeli asszonyoknak szánják, akik így nagy örömmel viszontláthatják magukat a vásznon. Ezzel azonban a távoli helyeket egzotikus díszletté silányítják, az ott élők pedig pusztán statiszták a nagy fehér vendégek életében.

Ezekre a kérdésekre egy indonéz filmes, Rahung Nasution adott választ. Azt írta, a Beugró a Paradicsomba alkotóinak megadatott az a szabadság, hogy ott forgassanak olyan színészekkel, ahol és akikkel csak akarnak. Ha a produkció Baliról szóló dokumentumfilm lenne, amit Ausztráliában forgattak, akkor baj lenne, de hát romantikus vígjátékról van szó.