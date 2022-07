A szomszédban nyaral az ősz tincsekkel hódító David Beckham

David Beckham shows off his natural silver locks on family holiday in Croatia https://t.co/0fTxGqMJon pic.twitter.com/rbrCnWkmvB

David és Victoria nem sokkal párizsi útjuk után érkezett a gyerekekkel Horvátországba. A Hermes luxushajón készült családi fotók láttán, a négygyermekes apa és családja nagyon élvezte a horvátországi nyaralást.

Nem lehet nem észrevenni, hogy David Beckham ősz hajtincsekkel pózol a képeken. Az évek során fazonban és színben igen eltérő frizurákkal láthattuk, mellyel világszerte divatot teremtett. Most azonban úgy tűnik, a természetesség híve lett. A sztárfocista rövidre nyírt, ősz hajjal élvezte a tengerparti napsütést.

PICTURE EXCLUSIVE Looking grey-t! David Beckham displays his natural silver hair as he joins a VERY smiley Victoria and Harper in Croatia after detailing the family’s stalker hell

