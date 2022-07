Kórházban kötött ki a Pókember fiatal filmsztárja

Zendaya, az Emmy-díjas amerikai színésznő, sokrétű tehetség, de a főzés terén még van mit tanulnia. A 25 éves sztár főzés közben, a bal mutatóujján elszenvedett sérülését dokumentálta a közösségi médiában.

Zendaya gets left index finger stitched up after injuring herself in cooking accident https://t.co/VLlaZFw4eB pic.twitter.com/OYKC5Y4L3G — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) July 14, 2022

Az Eufória és a Pókember sztárja egy fotósorozatban osztotta meg sérülését, melyet főzés közben szerzett – írja cikkében a MailOnline.

„Látod, most már ezért nem főzök.”

Az Emmy-díjas színésznő egy másik képet is posztolt, amelyen egy orvosi rendelőben varrják össze a kezét.

A fotóhoz azt írta: „Az első öltéseim, amelyek emlékeztetnek, hogy soha többé ne főzzek.”

Sérülésétől eltekintve, sikeres időszak ez az Eufória színésznője számára, hiszen második Emmy-jelölését zsebelte be. Ő a legfiatalabb színész, akit az Emmy történetében kétszer is jelöltek főszereplő kategóriában a díjra, továbbá ő a legfiatalabb nő, aki valaha is kapott jelölést producerként.

Zendayát, legközelebb Luca Guadagnino filmrendező 2023-as Challengers című drámájában láthatjuk majd, Josh O’Connor és Mike Faist oldalán.