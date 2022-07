Jennifer Lopez 53. születésnapja előtt elárulta, mi a szépségének a titka

Nem plasztika – legalábbis ezt mondja.

Az 52 éves színésznő és énekesnő kijelentette, hogy a jó minőségű és elegendő mennyiségű alvás az egyik legfontosabb szépségtitka – írja a Daily Mail.

J. Lo kitart amellett, hogy a legalább hét óra alvás hatékonyabb, mint bármelyik drága hidratáló krém.

Az alvás az aprólékosan kidolgozott szépségápolási rendszerének is a része, amit az énekesnő csak 5 S-nek nevez. Ezek között szerepel a naptej, az ápoló szérumok, a táplálékkiegészítők, a „sano” ami annyit tesz, hogy jól élni és az alvás.

„Ha minden este legalább 7-9 órát alszol, az megváltoztathatja a dolgokat” – írta a kétgyermekes sztár az On The JLo hírlevelének legújabb kiadásában.

„Úgy gondolok az alvásra, mint egy kis időgépre. Lefekszel, és egy olyan térbe kerülsz, ahol törődsz önmagaddal, hogy utána egy új, fiatalabb emberként ébredhess”

– tette hozzá.

Elárulta azt is, hogy a 20-as éveiben volt egy időszak, amikor egyik éjjel sem aludt többet öt óránál. Az állandó kimerültség bénító pánikrohamokhoz vezetett, ezért elhatározta, hogy egészségesebb életmódba kezd.

J. Lo 52 évesen is bombaformában van, bárhol jelenik meg, magára vonzza a tekinteteket. Így történt ez a Netflix dokumentumfilmje, a Halftime premierjén is, ahol egy fekete, áttetsző megoldásokkal kivitelezett Tom Ford estélyiben jelent meg. A nemrég debütált film J.Lo több évtizedes zenei és filmes karrierjét mutatja be.