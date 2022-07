Eltemették a Maffiózók sztárját – a sorozat színészei is részt vettek a szertartáson

79 éves korában elhunyt Tony Sirico amerikai színész, akinek legismertebb szerepe a Maffiózók Pauli Walnutsa volt.

'Sopranos' star Tony Sirico's funeral lures 'loyal fans' to Brooklyn: Livestream https://t.co/5tIiW1c84W pic.twitter.com/lxIXLCCKBi — New York Post (@nypost) July 14, 2022

A színész halálhíréről a testvére, Robert Sirico számolt be a nyilvánosságnak, egyúttal ő vezette a gyászszertartást is, amit élőben közvetítettek. Tony Sirico temetését a New York-i Regina Pacis bazilikában tartották, majd a queensi Calvary temetőben helyezték örök nyugalomra.

Közel száz rokon, barát, ismerős és rajongó vett részt a szertartáson, köztük a Maffiózók sztárjai, Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi), Steven Van Zandt (Silvio Dante) és Joseph Gannascoli (Vito Spatafore) is. Angel Salazar a Sebhelyesarcú színésze szintén tiszteletét tette a temetésen.

„Tony az egyik legjobb barátom volt egész életemben. Nagyon fog hiányozni”

– mondta a New York Postnak a Silviót alakító Steven Van Zandt.

Sirico 1942-ben született New Yorkban, eredetileg nem színésznek készült, a törvénnyel pedig nem csak a filmvásznon került összetűzésbe. A színészet akkor kezdte el érdekelni, amikor egyik börtönbüntetése alkalmával a fogdát meglátogatta egy színitársulat. Az elkövetkező évtizedekben a neve szinte egybeforrt az alvilági figurákkal.

Az 1974-es Crazy Joe című drámában debütált, szerepelt többek között a Cop Land című nagysikerű bűnügyi drámában is és gyakran dolgozott együtt Woody Allennel.

Játszott Martin Scorsese Nagymenők című alkotásában, de az igazán nagy ismertséget az 1999-ben az HBO-n indult maffiasorozat, a Maffiózók hozta el számára, amelyben a főszereplő Tony Soprano végtelenül hűséges jobbkezét, Pauli Walnutsot alakította. Ezt a szerepet egyébként a legenda szerint csak azzal a feltétellel vállalta el, hogy a karaktere nem lehet áruló.