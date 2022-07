Somossy Barbara úgy kanalazza a fagyigombócot, mint senki más

Újabb nyári munkát mutatott be a Duna magazinműsora, a NYÁR 22. Ezúttal Somossy Barbara állt egy fagyizó pultja mögé, hogy elsajátítsa a tökéletes adagolás technikáját. Kiderült az is, nem először volt fagyis kanál a műsorvezető kezében.

A közmédia nyári műsorfolyama, a Nyár 22 műsorvezetői, Fodor Imre, Rátonyi Kriszta, Somossy Barbara és Forró Bence (Fotó: Koncz Márton/MTVA)

Hetente mutat be mindig más-más nyári idénymunkát a Duna magazinműsora. Fodor Imre kávézós kalandjai után Somossy Barbara állt a pult mögé, méghozzá egy fagyizóban. Műsorvezető kollégájához hasonlóan – aki baristaként hamar megtanult többféle kávét is elkészíteni – Barbara is egyből elsajátította a tökéletes fagylaltadagolást. Mint kiderült, volt már benne tapasztalata: miután megszerezte az érettségit, egy kis ideig dolgozott „fagyis lányként”.

Hogy melyik a kedvenc hűsítő édessége Somossy Barbarának, az megtudható a NYÁR 22 adásából.

NYÁR 22 – élőben a Balaton partjáról, hétfőtől szombatig, 10 órától a Dunán

A NYÁR 22 korábbi adásai elérhetők 60 napig a Médiaklikken!