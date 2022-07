Oláh Gergő szülővárosa legszebb helyeit mutatta meg

Az énekes a Nyaralj itthon! legutóbbi adásában Salgótarjánban kalauzolta a műsorvezetőt, Molnár Csillát.

Budapest, 2019. február 23.Oláh Gergő a Hozzád bújnék című dalt adja elő A Dal 2019 televíziós show-műsor döntőjében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2019. február 23-án.MTI/Mohai Balázs

Két évvel ezelőtt Oláh Gergő dalt írt Salgótarjánról, amelyhez a város látványosságait bemutató, mesébe illő videóklipet is készített. Az énekes elkötelezett lokálpatrióta, fel sem merült benne, hogy bármikor elköltözne családjával a településről. A közmédia Nyaralj itthon! című turisztikai magazinműsorában kedvenc helyeit is megmutatta; Salgó várához kirándulni járnak, a Besztercei-tónál pedig piknikezni szoktak, de a környék romantikus légköre miatt korábban feleségével is sokszor ellátogattak ide kettesben.

„Nagyon szeretünk itt lenni. Régebben, amikor még az ismerkedős korszakunkat éltük a feleségemmel, gyakran a tó környéke volt a találkozóink helyszíne. Az egyik legjobb randihelyszín Salgótarjánban, mert nagyokat lehet sétálni, ha pedig elfárad az ember, a padokon meg lehet pihenni, beszélgetni és közben gyönyörködni a tájban”

– mesélte Oláh Gergő, aki az idelátogatók figyelmét arra is felhívta, hogy a városban található az ország egyetlen földalatti bányamúzeuma is, a Dornyay Béla Múzeum.

