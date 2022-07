Eddie Murphy büszkén vezette oltárhoz legidősebb lányát

Eddie Murphy talán még sohasem volt ennyire büszke. A 32 éves Bria szemet gyönyörködtető menyasszony volt.

Eddie Murphy Hits the Dance Floor with Daughter Bria at Her Wedding to Michael Xavier https://t.co/sPtG5ktlaC — People (@people) July 11, 2022

A színész büszke apaként kísérte oltárhoz 32 éves lányát, Bria Murphyt, aki álomszép csipkés ruhában mondta ki a boldogító igent Michael Xavier színésznek Beverly Hillsben – olvasható a People Magazin cikkében.

Bria Instagram oldalán 24 órán át elérhető történetben mutatott pillanatképeket és fotókat az esküvőről, melyeken Eddie és menyasszonya, Paige Butcher is látható, valamint feltűnik az apa-lánya tánc egy részlete is, melyben a Dr. Dolittle sztárja, Stevie Wonder “Isn’t She Lovely” című dalára táncol a menyasszonnyal.

View this post on Instagram Culture Cult ™ (@cultureclt_) által megosztott bejegyzés

A komikus úgy nyilatkozott, hogy nagyon szerencsés apa, mert mindegyik gyermekéből nagyon jó ember lett. A színészként és művészként tevékenykedő Briáról a következőt mesélte édesapja:

„Örülök, hogy az emberek láthatják, mennyire tehetséges. Évek óta tudjuk, hogy milyen tehetséges. Izgalmas látni a dolgait a falakon. Büszkeséggel tölt el”.

A 61 éves színésznek 10 gyermeke van. A legidősebb, a 33 éves Eric, a legfiatalabb pedig a 3 és fél éves Max Charles.

Akár több Murphy menyegzőre is sor kerülhet a jövőben, ugyanis az esküvői meghívottak között ott volt Martin Lawrence lánya, Jasmin Lawrence is, aki Eddie fiával, Eric-kel randizik.