Harminchét év után újra együtt a népszerű sorozat szerelmespárja

Több millió rajongó tört össze, amikor megtudta, hogy 37 év után véget ér az ausztrálok és a britek körében egyaránt közkedvelt Neighbours, azaz a Szomszédok című sorozat. A szappanopera álompárja, a két ismert sztár, Jason Donovan és Kylie Minogue most visszatérnek egy epizód erejéig a jól ismert karaktereik bőrébe.

A népszerű szappanopera 8 903 epizódja, számtalan házassággal, születéssel, halálesettel és drámai fordulatokkal vonzotta a nézőket a tévé képernyője elé.

Még idén februárban derült ki, hogy pénzügyi problémák miatt a Channel 5 kénytelen levenni műsoráról a sikersorozatot. Március 3-án pedig a Neighbours hivatalos Twitter oldalán is megerősítették a hírt, miszerint a műsor folytatására nincs lehetőség, így a szappanopera gyártása leáll.

A csalódott rajongók petíciót nyújtottak be, hogy megmentsék kedvenc sorozatukat. Az egyik rajongó a következőt írta a Twitteren:

„Ez annyira elszomorít! A 80-as és 90-es években a műsor megszállottja voltam, emiatt szerettem bele britként Ausztráliába!”

A szappanopera legnagyobb rajongói táborával rendelkező 54 éves Jasonnak és Kylie-nak is az 1985-ben indult sorozat hozta meg a hírnevet – írja cikkében a Mirror.

Az álompár mindkét tagja később abbahagyta a színészetet és zenei karriert futottak be. Olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint az I Should Be So Lucky, a Too Many Broken Hearts és természetesen népszerű duettjük, az Especially For You.

Kylie és Jason július 29-én lesz látható utoljára a Szomszédok érzelmes fináléjában, amely dupla epizódként kerül adásba a Channel 5 csatornán.

A szappanopera többek között olyan hollywoodi sztárok karrierjét indította el, mint Margot Robbie, Russell Crowe és Liam Hemsworth.